Гидрометцентр дает прогноз, который неблагоприятно может сказаться на пожарной обстановке. В 11 районах Новосибирск ой области ожидается высокая пожароопасность в выходные и в понедельник. Спасатели рекомендуют быть предельно осторожными с огнем и ограничить выходы на природу. От простого костра или сжигания мусора может возникнуть угроза жилью, объектам экономики и лесам.

С 21 по 23 июля неблагоприятный погодный прогноз сохраняется для Кыштовского, Венгеровского и Чановского районов http://okolica.net/news/rayon/2889.html . Высокая пожароопасность четвертого класса горимости прогнозируется и в Северном, Усть-Таркском, Убинском, Татарском, Новосибирск ом, Кочковском, Ордынском и Маслянинском районах.

Прогнозируемый риск природных пожаров не означает, что они возникнут обязательно - все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности. Жителям необходимо быть внимательными на природе и в быту, соблюдать осторожность при обращении с огнём, не бросать горящие спички и окурки в траву.

На территориях усилен контроль за обстановкой, проводится патрулирование населенных пунктов, расположенных вблизи и в лесных массивах, в рейды отправлены специальные патрульные и патрульно-контрольные группы, которые следят за соблюдением правил пожарной безопасности.

Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101, 112.