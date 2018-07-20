14 и 15 июля в Черепаново прошли финальные старты VII летней Спартакиады инвалидов Новосибирской области. Участие в соревнованиях приняли 263 спортсмена из 23 районов и городов региона. В программу состязаний вошли шесть видов спорта: настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика, гребля на тренажёрах, пауэрлифтинг и бочче. На открытии Спартакиады атлетов приветствовал руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Он отметил, что число участников Спартакиады растет с каждым годом. По итогам упорной борьбы в течение двух дней соревнований 1-е место, набрав равное количество очков, поделили команды Бердска и Черепановского районов, 2-е место не присуждалось, третьими стали мошковцы.





Татарский район представляла команда в составе: Ольги Масливец, Вячеслава Оргородникова, Сергея Трошина, Сергея Кирчатова и Сергея Почепко. Ольга Масливец в треке на 400 м. (соревнования на колясках) завоевала серебряную медаль, Вячеслав Огородников в настольном теннисе принес команде второе «серебро».