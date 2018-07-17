Высокая пожароопасность прогнозируется в ближайшие три дня в Кыштовском и Чановском районах Новосибирск ой области. Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не жечь мусор на дачных участках, а также не разводить костры в лесах.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 18 по 20 июня 2018 года в Новосибирск ой области ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости в Кыштовском и Чановском районах Новосибирск ой области. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

В районах будет усилено патрулирование населенных пунктов, расположенных вблизи и в лесных массивах, в рейды выйдут специальные патрульные и патрульно-контрольные группы, которые будут следить за соблюдением правил пожарной безопасности.

Если вы стали очевидцем загорания в природной среде, не оставайтесь равнодушными. Небольшой очаг вполне можно ликвидировать собственными силами, используя подручные средства (автомобильный огнетушитель, лопату, метлу, ветки деревьев).

Если природный пожар угрожает вашей безопасности, немедленно покиньте опасную зону и сообщите в администрацию ближайшего населённого пункта, чтобы власти своевременно предприняли меры.

Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101, 112.