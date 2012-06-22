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Виртуальное путешествие по г. Татарск
Музей:Зал 2
Поздравляем
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НадеждаПетровна
(24 Jan),
Хочу поздравить
с
днем рождения
годовщиной
31 Jan | днем рождения водки
другим праздником
Фото г. Татарск
Крещение-2017
2016-Новопервомайская СОШ
22 июня 2012 года
Фестиваль национальных культур - 2016
Культурная Олимпиада
Крещение-2017
Фестиваль национальных культур - 2016