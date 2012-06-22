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Виртуальное путешествие по г. Татарск
Музей:Зал 2
Поздравляем
Именинники:
олежка
(01 Jan),
DenisNG61
(01 Jan),
10112003d
(01 Jan),
irina-s66
(01 Jan),
gapchenko88
(01 Jan),
123
(01 Jan),
Sergeevna@vk.com
(01 Jan),
petruxa01011950
(01 Jan),
datsik
(01 Jan),
djkjlz373
(01 Jan),
Хочу поздравить
с
днем рождения
годовщиной
07 Jan | рождеством
12 Jan | днем работника прокуратуры
13 Jan | старым новым годом
13 Jan | днем российской печати
другим праздником
Фото г. Татарск
22 июня 2012 года
Зеленый марафон
Капитан Крайтон
День поля - 2015
Признание - 2016
Фестиваль национальных культур - 2016
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