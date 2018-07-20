Следственным отделом по город у Сочи краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела о гибели 13-летнего мальчика предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности 55-летней женщине, организовавшей туристический поход (ч.1 ст.109 УК РФ).

Установлено, что женщина, являясь учителем начальных классов средней школы, организовала туристический поход для группы (10 детей и 2 взрослых) по маршруту поселок Гузерипль Республики Адыгея - поселок Дагомыс город а Сочи длительностью 4 дня. Имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, обвиняемая не подготовила приказ о походе и не оповестила о нем сотрудников МЧС. Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая. Также установлено, что документация о проведенном инструктаже по технике безопасности отсутствовала. В результате 3 июля 2018 года во время прохождения маршрута в районе Бабук-Аула 13-летний мальчик отклонился от маршрута и пропал. На 10 сутки в результате масштабных поисков тело ребенка с гнилостными изменениями было обнаружено в труднодоступной местности. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти мальчика.

Вину в преступлении женщина признала в полном объеме. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное следствие продолжается.