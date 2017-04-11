Вступил в законную силу приговор виновнику аварии в Коченевском районе Новосибирской области, в которой погибли два человека.

Виновником аварии Коченевский районный суд признал водителя грузовика «Хово» Тогрула Панаха оглы Исмаилова. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии-поселении и взыскал в пользу потерпевших 2,6 млн руб.



«Вину Исмаилов признал в полном объеме, возместил часть ущерба потерпевшим. Дело рассмотрено в особом порядке, т.е. без вызова и допроса свидетелей», — рассказал гособвинитель Евгений Овчинников.

