Вступил в законную силу приговор виновнику аварии в Коченевском районе Новосибирской области, в которой погибли два человека.
Виновником аварии Коченевский районный суд признал водителя
грузовика «Хово» Тогрула Панаха оглы Исмаилова. Его признали виновным в
нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек (ч. 5
ст. 264 УК РФ). Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии-поселении и
взыскал в пользу потерпевших 2,6 млн руб.
«Вину Исмаилов признал в полном объеме, возместил часть ущерба
потерпевшим. Дело рассмотрено в особом порядке, т.е. без вызова и
допроса свидетелей», — рассказал гособвинитель Евгений Овчинников.
Источник: НГС