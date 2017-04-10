Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области 7 апреля 2017 года по факту совершения в одной из квартир в р.п. Чистоозёрное убийства двух мужчин возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В течение суток установлен и задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления местный житель. К настоящему времени ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя обвиняемый заключён судом под стражу.

По версии следствия, около 2 часов ночи 7 апреля 2017 года в одной из квартир дома №14 на улице Промышленная р.п. Чистоозёрное было обнаружено тело 44-летнего хозяина квартиры с множественными колото-резаными ранами головы и шеи. Здесь же в бессознательном состоянии с телесными повреждениями в области головы, нанесенными твердым тупым предметом, обнаружен 41-летний мужчина. Последний сразу же был доставлен в Чистоозёрную районную больницу, однако вскоре после поступления в лечебное учреждение скончался, не приходя в сознание.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в вечернее время 6 апреля 2017 года в указанную квартиру в состоянии алкогольного опьянения с целью вымогательства у её хозяина денежных средств пришел ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и корыстно-насильственных преступлений 31-летний местный житель. Увидев, что в квартире помимо её хозяина находится также другой мужчина, злоумышленник, ошибочно приняв последнего за иное лицо, нанесшее ему некоторое время назад личную обиду, действуя с целью убийства, ударилприведенного мужчину несколько раз в область головы куском металлической арматуры. Далее обвиняемый под надуманным предлогом потребовал у хозяина квартиры денежные средства, а затем с целью убийства нанес ему множественные удары ножом в область головы и шеи, от которых тот скончался на месте преступления. После этого злоумышленник покинул квартиру.

Приведенные обстоятельства следователем установлены во взаимодействии с сотрудниками полиции. При раскрытии преступления следователем-криминалистом управления применена криминалистическая техника. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого события. Расследование уголовного дела продолжается.