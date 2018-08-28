Рано или поздно верующий человек решает отправиться в паломническую поездку. Бывает, что это связано с вполне конкретными семейными проблемами: болеет малыш, неурядицы с работой и т.п. Кому-то хочется попасть на исповедь к монаху из древней обители или испросить у него важный совет для собственной судьбы. А бывает так, что сердце рвется почувствовать Божественную благодать, увидеть Бога и его чудеса вблизи, а не на экране монитора или телевизора. Когда у окружающих людей есть опыт подобных поездок, можно попросить их поделиться своими впечатлениями. Что мы и сделали, задав православным землякам вопрос: «Куда стоит поехать в паломничество?»

Наталья, 65 лет:

– Я ездила в Дивеево 2 года назад, и оттуда бы не уезжала – настолько там хорошо. Я болею, и побывала там, чтобы помолиться святому Серафиму Саровскому, испросить у него заступничества перед Господом. Там очень красивые места, роскошная природа. Конечно же, особая благодать в этом месте, в обители несколько соборов.





Ирина Сергеевна, 54 года:

– Давно хочется побывать в Дивеево, там, где святой Серафим Саровский основал женскую монашескую обитель, пройти по канавке Богородицы. Почему именно туда хочется поехать в паломническую поездку?

Много читала про Дивеево, врезались в память такие факты, что там находится один из земных уделов Богородицы. И что эту канавку (именно канавку, а не стену) Антихрист в свой приход преодолеть не сможет.

Да и сегодня прошедшие по этой канавке получают чудесную помощь Богородицы, конечно, по вере своей. А довелось побывать, можно сказать, посчастливилось – в Иерусалиме, на Голгофе, у Гроба Господня, побывать в храме Воскресения, где сходит на Пасху благодатный огонь. Когда-то даже помыслить об этом не могла, так далеко и несбыточно это казалось. Оказаться еще много где хочется, по монастырям и храмам, какие они у нас в России разные и красивые, но обстоятельства пока не позволяют.

– ...безусловно, – очень важное и душеполезное дело для христианина. Как и во всем, здесь могут быть заблуждения, ошибки, мы понимаем, что спасаться можно и без совершения паломничества... для нас паломничество не является обязательным. Все прекрасно понимают, что Бог близ нас и важнее в духовной жизни внутреннее совершенствование. Паломничество должно лишь помогать на пути к спасению... не должно абсолютизироваться, тем более нельзя превращать паломничество в туризм. Это даже может приносить вред с духовной точки зрения. О. Андрей Бойцов, настоятель подворья в Бари (Италия)





Анастасия, 25 лет:

– Я отвечу, что в Новгород, потому что я там живу, там начинается вся история Руси, очень много соборов, храмов, святынь. Тот же Софийский собор очень намолен (тысячелетняя история).

Светлана, 30 лет:

– Думаю, самое лучшее паломничество, которое можно совершить – к ближайшему от дома храму. Мы стремимся куда-то поехать, потратить на это своё время, силы, деньги, печалимся, если не можем этого сделать, и при этом не пользуемся тем, что находится у нас «под носом».

А ведь это тоже паломничество, малое, но паломничество! Которое может дать нам ничуть не меньше, чем поездка за тысячу километров...

Андрей, 27 лет:

– Я нигде почти пока не был, но столько есть мест святых, где хотелось бы побывать...

Если выделить сейчас что-то одно, то в России я бы съездил на Валаам. Там удивительная природа, но это, конечно же, не главное. Эта земля – место подвига многих святых людей, и, уверен, там совершенно особенная молитвенная атмосфера.









Максим, 19 лет:

– Я думаю, что хоть раз в жизни человек должен побывать в Иерусалиме, потому что это место нашего искупления.

Павел, 17 лет:

– Я бы поехал на Афон, так как там много святых мест и очень красивая природа.

– Если, бывая в этих местах, мы не получаем пользы душевной, то вина от нас, и потому должно укорять себя, а не винить место или что другое. Преподобный Амвросий Оптинский

Елена, 35 лет:

– Первое паломничество советую совершить недалеко от дома. Для нас, татарцев, такой недалекой святыней может стать Ачаирский монастырь. Очень интересная история создания монастыря и теплый святой источник есть. И к семье можно быстро вернуться, и дорога не утомит и не испортит впечатления от поездки.

Ольга, 19 лет:

– Была бы возможность, я с большой радостью посетила бы Ганину Яму. Это какое-то невероятное место.

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Слово «паломник» изначально звучит как пальмовник (с лат. palmarius) – несущий пальмовую ветвь.

Так назвали путешественников, посещающих Святую землю для поклонения Гробу Господню. Они возвращались домой с пальмовой ветвью в руках – символом встречи со Христом и большой диковинкой в северных краях. Первым паломничеством считается посещение Иерусалима в 326 году в поисках места распятия и погребения Христа царицей Еленой. В русской традиции изначально паломниками называли только тех, кто отправлялся на Святую землю. Остальные считались просто богомольцами.

Позже понятие паломничества распространилось на всех путешественников по святым местам. Самый известный русский паломник-пешеходец – это Василий Киевский (Григорович-Барский) (1701-1747), большую часть жизни посвятивший странствованиям по святым местам. Василий пешком дошел до Рима, затем отправился в Грецию, посетил Палестину, Сирию, Синай, Египет, из Константинополя через Румынию, Болгарию, Молдавию и Польшу, вернулся в Киев. По мат-м nsad.ru