"Уважаемые, жители, города и района! 22 августа поступило обращение в ходе прямого радиоэфира «Есть мнение» к временно исполняющему обязанности Губернатора Новосибирской области А.А. Травникову в эфире «Вести ФМ» и «Радио России» о планируемом названии аллеи, прилегающей к территории железнодорожного вокзала в честь В.И. Старостенко. На основании вышеизложенного мы хотели бы узнать ваше мнение по этому вопросу! Свои предложения вы можете оставить по телефону (383-64)21-527", - говорится в сообщении администрации района.
Источник: Администрация Татарского района