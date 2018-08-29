В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) линейного отдела МВД России на станции Барабинск задержали двоих жителей Чановского района, подозреваемых в краже металлолома.

Оперативники установили, что мужчины на станции Тебисская похитили из полувагона грузового состава 420 килограммов черного металла. Сумма причиненного ущерба собственнику составила более 6 тысяч рублей. Полицейские обнаружили и изъяли похищенное в пункте приема металлолома.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.