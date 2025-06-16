Наибольшее количество поисковых операций в лесных массивах осуществляется летом. Заблудившихся людей во время прогулок или сбора дикоросов ищут полиция, спасатели, волонтеры и местные жители, в том числе с применением беспилотной авиации или собак-поисковиков.

Один из примеров оказания помощи произошел 9 июня в Чановском районе Новосибирской области. 19-летняя девушка застряла в заболоченной местности, прогуливаясь по лесу около озера Большой Артуган. Самостоятельно выбраться не могла. Крики о помощи услышали очевидцы, которые вызвали спасателей. Специалисты Аварийно-спасательной службы региона быстро нашли девушку, оказали ей помощь и доставили до медиков. Пострадавшая получила переохлаждение, госпитализация ей не потребовалась.

Чаще всего пропажа людей в лесах происходит из-за плохой видимости во время изменения погоды, потери ориентира в результате азарта и погони за наибольшей добычей грибов и ягод, усталости, состояния здоровья и незнания самой местности.

Прежде всего перед прогулкой или промыслом необходимо предупредить родных и близких о маршруте и времени пребывания на природе.

Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. В случае ухудшения климатических условий (шквалистый ветер, проливной дождь, гроза и похолодание) лучше воздержитесь от похода, а при резком изменении погоды во время движения – прервите прогулку и вернитесь назад.

Надевайте яркую одежду со светоотражающими элементами. Это поможет обнаружить вас быстрее. Берите с собой спички, нож, запас воды и продуктов, необходимые медикаменты, а также полностью заряженный мобильный телефон. Выбирать маршрут необходимо известный, там, где ловит сотовая связь.

Если вы потерялись, позвоните по телефону 112 и сообщите, кто вы, что с вами произошло, откуда и во сколько вышли, возраст, состояние здоровья, телефоны родных, а также ориентиры вокруг. Выбираться из леса необходимо на звуки автомобилей – к дорогам, а также вдоль линии электропередачи – она обязательно приведет к цивилизации. Также на опорах ЛЭП указан номер, который необходимо сообщить спасателям, это поможет вас обнаружить.