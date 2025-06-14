10 июня Новосибирский областной суд провозгласил приговор в отношении бывших сотрудников милиции отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району.

Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей обвинялись по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору), а также по п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

Кроме того, Кудрявцеву дополнительно вменялась ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью).

Суд установил, что вечером 2 марта 2010 года оперативный дежурный ОВД по Усть-Таркскому району Кудрявцев, находясь за рулём автомобиля ГАЗ-3110, совершил наезд на пешехода – несовершеннолетнюю жительницу села Яркуль. Вследствие ДТП девочка получила тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть на месте происшествия.

Находившийся в автомобиле оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД по Усть-Таркскому району Бартоломей, который в тот момент был на дежурстве, не сообщил о случившемся в органы внутренних дел, не предпринял мер к задержанию Кудрявцева. Вместо этого он скрыл факта ДТП и предпринял меры к сокрытию трупа погибшей несовершеннолетней.

Максим Кудрявцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. В связи с истечением срока давности Кудрявцев освобождён от наказания.

Кудрявцев оправдан по ч. 1 ст. 286 УК РФ за отсутствием деяния состава преступления, а по п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ – за не установлением события преступления, и имеет право на реабилитацию.

Евгений Бартоломей признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Бартоломей также освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.

Бартоломей оправдан по п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ за не установлением событий преступлений, за ним признано право на реабилитацию.

Мера пресечения Кудрявцеву в виде домашнего ареста отменена, а Бартоломей освобождён из-под стражи в зале суда. До вступления приговора в законную силу им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор не вступил в законную силу.