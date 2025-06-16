Со 2 по 6 июня в городе Татарске произошло два пожара, объектами которых стали бани.

Отдел надзорной деятельности Татарскому и Усть-Таркскому районам МЧС напоминает населению: деревянные или другие легковозгораемые предметы должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – ведь именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

Еще одной распространенной причиной возгорания бань является проблема с электропроводкой. Заблаговременно, ещё перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а сама печь должна иметь предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размером не менее 50 на 70 см. Запрещается располагать дрова, кору, бересту на предтопочном листе.

Также, запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем, оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Не стоит забывать и про элементарные вещи: не рекомендуется в бане употреблять спиртное, курить, сушить над печкой одежду.

Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей любимой баней. В случае возникновения пожара звоните по телефону 101 или 112. Берегите себя и своих близких!