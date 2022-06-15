Сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД «Татарский», провели познавательную экскурсию для детей детского оздоровительного лагеря «Непоседы» школы-интерната г. Татарска.

Автоинспекторы рассказали школьникам о своей работе и провели беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения. Привели статистику аварийности с участием несовершеннолетних на территории г. Татарска и Татарского района. Разъяснили правила безопасного поведения на дорогах, требования ПДД к пешеходам, велосипедистам и пассажирам транспортных средств и последствия нарушений на примере конкретных ДТП с участием детей.

Повторили сигналы светофоров, дорожные знаки, а также необходимость размещения на одежде световозвращающих элементов при движении в тёмное время суток. После беседы, инспектор ДПС ознакомил ребят с устройствами патрульного автомобиля. Ребята получили возможность посидеть в патрульном автомобиле и сделать памятное фото.

В результате посещения Госавтоинспекции ребята получили незабываемые впечатления и знания, которые помогут им пригодиться для правильного поведения на дорогах.