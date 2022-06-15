Судебным приставам отделения по Татарскому и Усть-Таркскому районам удалось взыскать полумиллионный материальный ущерб, причиненный при ДТП, с 37-летнего жителя Татарского района.



Житель села не следил должным образом за своим скотом. В один из дней его кони вышли на проезжую часть, из-за которых произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Животные и пассажиры не пострадали, а вот двум «железным коням» необходим капитальный ремонт.Служители Фемиды вынесли вердикт: взыскать с гражданина материальный ущерб в сумме 459 тысяч рублей. Но в добровольные сроки мужчина не погасил задолженность. Тогда судебный пристав-исполнитель установила имущественное положение должника, на котором зарегистрирован УАЗ Патриот 2018 года выпуска. Во время выезда по месту нахождения должника судебный пристав-исполнитель районного отделения составила акт описи и ареста на автомобиль. Мужчина обещал в ближайшие пару дней погасить всю задолженность, лишь бы не лишиться своего автомобиля. Обещание свое сдержал и обязался следить за стадом.