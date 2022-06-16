14 июня в Камышево Усть-Таркского района прошел град и уничтожил все посевы в огородах. «Как после блендера... Мы остались без урожая», - говорят местные жители.





11 июня крупный град случился в Куйбышевском районе

- Побило помидоры, которые были высажены из теплицы, капусту. Вишню всю сбило, ту, что оставалась после заморозков летних. Минут 10 град шел, с небольшим перерывчиком, но этого хватило, - рассказал НГС местный житель Алексей.

«Вести-Новосибирск» сообщали о сильном дожде с градом в селе Остяцк в Северном районе. По сообщению местных жителей стихия прошлась по населенному пункту 11 июня около шести часов вечера. Градины достигали в диаметре размера не меньше сантиметра. Лед нещадно побил все посевы, которые росли под открытым небом. Вместе с градом, по селу прошелся и сильный дождь, который смыл у некоторых местных жителей грядки.