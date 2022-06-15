Сотрудники уголовного розыска линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Пассажир» установили и задержали ранее судимого, в том числе за разбойное нападение, 41-летнего жителя Омской области, который возвращался с работы вахтовым методом и похитил у попутчицы мобильный телефон.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник ехал домой на поезде сообщением «Чита-Москва». Ночью во время стоянки поезда на станции Барабинск он вышел покурить, а вернувшись увидел оставленный на столике одного из полукупе гаджет и пока все пассажиры спали, отсоединил его от зарядного устройства и спрятал под матрац своего спального места. На станции Татарская проснувшаяся попутчица стала искать пропавший телефон. Мужчина это заметил, но сделал вид, что спит. Женщина вышла на станции Татарская. Позднее мужчина сбросил настройки все настройки телефона и стал пользоваться им.

Следственным отделением ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража имущества с причинением значительного ущерба). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.