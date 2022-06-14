13 июня Татарский район простился с погибшим в ходе военной операции Данилой Васильевичем Фабрицким.





Наш земляк проходил службу в 7-м отдельном мотострелковом полку 11-го армейского корпуса Балтфлота в должности номера расчета минометной батареи мотострелкового батальона. Подразделение дислоцируется в Калининграде, в настоящее время принимает участие в спецоперации Вооруженных сил России по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Трагедия произошла в результате контрбатарейной борьбы. Как рассказал представитель воинской части – майор Михаил Александрович Кайгородов, который привез бойца в Татарск, минометчики стреляли по группе диверсантов, и попали под ответный артиллерийский огонь противника. Рядовой Данила Фабрицкий получил осколочное ранение в грудь и скончался. Это произошло 26 мая в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области.

Прощание с бойцом прошло в РДК «Родина», жители несли цветы, у гроба накрытого триколором стоял почетный караул. В церемонии приняли участие официальные лица: глава района Юрий Вязов, глава города Алексей Сиволапенко, депутат Заксобрания Игорь Умербаев, военный комиссар Виталий Томилов, а также представители политехнического колледжа во главе с директором Игорем Адамсоновым. В колледже Данила учился с 2018 по 2021 год на электромонтера по ремонту и обслуживания оборудования в сельхозпроизводстве. Родился он в Козловке 10 июля 2002 г., учился в сельской школе, с 2011 г., когда семья переехала в Татарск, продолжил обучение в школе №9. В армию Данилу Фабрицкого призвали в конце июня 2021 г. Служил он честно, до конца остался верен присяге, с честью исполнил свой воинский долг. Указом президента России Данила Васильевич Фабрицкий был награжден орденом Мужества.