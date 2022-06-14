Завершился капитальный ремонт Кузнецовского фельдшерско-акушерского пункта Татарской центральной районной больницы, работы провели в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение».

«Фельдшер этого медицинского пункта трудится в этой деревне уже 11 лет, он оказывает населению экстренную, неотложную и первичную медико-санитарную медицинскую помощь. В Кузнецово живет 112 человек, в том числе 16 детей. Мы отремонтировали все помещения фельдшерско-акушерского пункта, кровлю, обеспечили возможность подачи холодной и горячей воды, подвели канализацию, внутри здания оборудован санузел», – рассказал главный врач Татарской ЦРБ Евгений Пендюк.

Всего на проведение ремонта потратили 2,5 млн рублей. В ближайшее время в Кузнецовском ФАПе планируют заменить медицинское оборудование и мебель.





Пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в нашем регионе в 2021 году. За это время планируется построить, реконструировать или капитально отремонтировать 43 объекта здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 автомобилей и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» – 90 единиц. В 2022 году по этой программе в Новосибирской области на строительство и реконструкцию поликлиник и амбулаторий, а также закупку нового оборудования направят порядка 1,9 млрд рублей.