График сходов граждан по вопросу бесплатной догазификации до границ земельных участков

24 мая 18.00 – микрорайон школы №2, у входа в школу, ул. Татарская, 12А.

24 мая 18.40 – микрорайон школы №10, у входа в школу, ул. А. Матросова, 106.

25 мая 18.00 - микрорайон школы №3, у входа в школу, ул. Аэродромная, 1А.

25 мая 18.40 - микрорайон школы №4, у входа в школу, ул. Пушкина, 93.

26 мая 18.00 - микрорайон школы №5, у входа в школу, ул, Комиссаровская, 24.

26 мая 18.40 - микрорайон школы №9, у входа в школу, ул. Интернациональная, 17А.

27 мая 18.00 - микрорайон лицея, у входа в лицей, ул. Закриевского, 64А.

27 мая 18.40 - микрорайон школы-интерната, у входа в интернат, ул. Ленина, 98.