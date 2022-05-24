20 мая прошли дополнительные выборы в Молодёжный парламент Новосибирской области IV созыва. Выборы прошли в шести районах области и одном районе Новосибирска. Участие в голосовании приняли 1 тыс. 403 человека в возрасте от 16 до 31 года. Лидером по явке стал Татарский район с 466 молодыми избирателями, сообщил директор Молодежного центра района Роман Лезин. По итогам голосования представителем в Молодёжный парламент от Татарского района выбран Егор Игоревич Курмаев, методист городского ДК г. Татарска. За него было отдано 246 голосов и в течение двух лет Егор Игоревич будет представлять район в Молодёжном парламенте области.