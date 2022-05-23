15 мая во всех библиотеках Татарского района в рамках празднования Международного дня семей прошла библиотечная акция «Читаем всей семьей», в которой приняли участие взрослые и юные читатели. В этот день каждый мог найти книгу и занятие по душе. Библиотекари знакомили присутствующих с новой литературой, проводили беседы, викторины, громкие чтения, семейные конкурсы и т.д.





Казаткульская сельская библиотека не осталось в стороне и провела свою фото- акцию «Любимая книга в моей семье». Книга приходит к детям через мамин и папин голос, а это всегда любовь и доброта, тепло и уют. Совместное, семейное чтение – это простой способ помочь ребенку полюбить книгу. Совместное чтение с родителями дает детям ощущение полноценно проведенного совместного времени и родительского внимания и участия. Вместе с родителями ребенок познает мир через книгу, задаёт вопросы, получает ответы, общается с родителями «наедине», в камерной атмосфере. Ощущение безопасности и доверия, своего, семейного, личного мира. Знания. Совместное чтение даёт знания об окружающем мире, о формах и цветах, о странах и животных, о буквах и словах, о предметах, обо всем, о чем может рассказать книга. Чтение с мамой гарантирует эмоциональное развитие ребенка. Слушая книгу, ребенок погружается в сказку, историю или приключение, он учится различать на примере героев разные эмоции – сочувствие, волнение, любовь, злость, гнев, раздражение. Он сопереживает героям, учится различать добро и зло.





Также совместное чтение развивает фантазию и воображение. Все, что описывает книга, ребенок представляет. Он старается представить по описанию замки и мосты, дремучие леса, деревни, реки, корабли, сказочных героев. Если мы вместе с детьми смотрим мультфильмы, это время для них тоже важно – они чувствуют себя в безопасности, не боятся страшных моментов, им нравится вместе узнавать что-то новое, развлекаться. Но мультфильм – это готовый продукт воображения мультипликатора, режиссера, звукорежиссёра. Тогда как книга помогает ребенку развивать его собственный внутренний мир. И, самое главное становится одной из семейных традиций. Если совместное чтение входит в семье в привычку, далее это развивается в традицию. Сначала мы читаем ребенку, когда он не умеет ещё читать сам, но полезно сохранять эту традицию и тогда, когда он научится читать. Читать и вместе обсуждать прочитанное, делать совместные выводы, и просто – наслаждаться семейными мгновениями совместного чтения. В акции приняли участие 6 читающих семей села Казаткуль.



























