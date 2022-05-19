20 мая в библиотеках Татарского района пройдет Всероссийская акция «Библионочь 2022».

В 17.00 часов Городская детская библиотека №5 (здание Центральной библиотеки) приглашает своих юных читателей на ежегодную акцию «Библиосумерки – 2022», посвященную русскому фольклору. В этом году она пройдет под девизом «Год культурного наследия России». В программе: театрализованное представление, которое проходит на протяжении всего праздника, игры, фольклорный арт–рисунок и фольклорное селфи.

В 18.00 Детская районная библиотека (ул. Закриевского, 4) приглашает на вечерку «Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем». В программе акции: конкурс «Русь встречает гостей», калейдоскоп народных игр, чаепитие «Не красна изба углами, а красна пирогами

В 19.00 Центральная библиотека Татарска приглашает на акцию «Библионочь 2022».

В программе:

19.00 – 19.45 – открытие Всероссийской акции «Библионочь 2022».

19.45 – работа площадок

- мастер – класс по изготовлению кукол – оберегов «Берегиня»;

- мастер – класс по плетению кос «Русская коса – девичья краса»;

- мастер – класс по лепке из соленого теста «Народные игрушки»;

- мастер – класс по росписи игрушек «Росписи матушки России»;

- интеллект – ринг «Знатоки культуры»;

- игровая зона «Русские забавы»;

- веселые потешки «Дунькина крынка»;

- «Библиотрактир» - русская традиционная кухня;

- песенная зона «Всем любезные – песни душеполезные»;

- фотозона.