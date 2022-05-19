17 мая в Камышево доставили тело воина Российской армии, погибшего при выполнении специальной операции на территории Украины.

Ефрейтор Кирилл Пичкалев умер от ран, полученных при зачистке села Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области, что в ста километрах от Донецка. Кирилл был оператором - наводчиком. Однополчане погибшего земляка вспоминают о нем как о хорошем специалисте, ответственном товарище, решительном бойце. В тот роковой день 28 апреля танк, на котором находился Кирилл, подбили. Погибли все члены экипажа, Кирилл был ранен. Его доставили в госпиталь им. А.А. Вишневского в Москве. Врачи десять дней боролись за жизнь бойца. За день до светлого праздника Победы его не стало. Командир взвода Кирилла в беседе с нашим корреспондентом очень тепло отозвался о погибшем товарище: «Он не боялся, при выполнении задания действовал уверенно» и добавил, что «там все действуют уверенно!»

Гроб с телом Кирилла Пичкалева доставили в сельский Дом культуры в 14 часов. К этому времени у ДК собрались родные: мать, отец, сестры и племянники Кирилла. Здесь же присутствовали глава Усть-Таркского района Сергей Синяев, председатель Совета депутатов Николай Синяков, военком Виталий Томилов, глава Камышевского сельсовета Любовь Васильева, земляки, знакомые. После нескольких минут прощания, военный комиссар по Усть-Таркскому, Татарскому и Чистозерному району Виталий Томилов сообщил об указе президента РФ Владимира Путина о награждении ефрейтора Кирилла Пичкалева орденом Мужества, посмертно. Награду вручили матери героя.

Похороны состоялись 18 мая.