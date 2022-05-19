17 апреля в рамках открытия центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в Татарском районе состоялась централизованная поставка 23 ноутбуков для семи школ района, планирующих открытие «Точек роста» в этом году.

Ранее, в мае лицей г. Татарска получил оборудование для создания центра цифрового образования детей «IT-куб». Центр будет открыт в начале следующего учебного года, создается он в рамках национального проекта «Образование». В настоящее время ведётся подготовка к проведению ремонтных работ. Из оборудования получены: ЖК-телевизор, компьютеры, ноутбуки, планшеты, интерактивные комплексы, шлемы виртуальной реальности, многофункциональные устройства, видеокамера, а также мебель на общую сумму около 6 млн. руб.

Как рассказали в управлении образования администрации Татарского района, с открытием центра цифрового образования детей «IT-куб» у школьников появится возможность окунуться в мир виртуальной реальности, обучиться программированию, узнать, что такое цифровая грамотность и для чего она нужна современным детям.