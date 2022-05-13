5 мая в утреннее время в полицию обратилась местная 55-летняя жительница с заявлением, о том, что из ее дома в одном из поселков Чановского района неизвестный похитил, принадлежащее ей имущество – алюминиевую посуду и тушку гуся. Ущерб составил 3 тысячи рублей. На место по заявке выехала следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники уголовного розыска с полицейским-кинологом сержантом полиции Александром Рябовым и служебно-розыскной собакой начали обход близлежащих домов. Немецкая овчарка по кличке Балли взяла след и указала полицейским пути отхода злоумышленника, задав оперативникам верное направление движения. Буквально через несколько минут, собака остановилась возле дома на соседней улице, сделала усадку возле крыльца и закончила работу.

Дома никого не оказалось. Сотрудники уголовного розыска установили, что здесь проживает ранее судимый за грабеж 38-летний местный житель. За домом было установлено наблюдение. Вскоре хозяин вернулся к месту проживания и был задержан полицейскими. Выяснилось, что во время отсутствия злоумышленник находился в пункте приема металлолома, где ему удалось сбыть часть похищенного. Остальная часть вещей была изъята, в том числе полицейские обнаружили в холодильнике фигуранта гуся, похищенного из дома потерпевшей. Мужчина признал свою вину. В дом подозреваемый проник путем срыва сетки с окна. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В этот же день полицейские вместе с Балли раскрыли еще одну кражу в Чановском районе. В вечернее время 5 мая следственно-оперативная группа выезжала на проникновение в жилище. Из дома были похищены металлическая и хрустальная посуда. Ущерб составил около 3 тысяч рублей. При обходе домов сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Чановскому району обнаружили и задержали подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 58-летняя женщина и 66-летний мужчина. На след фигурантов вышла служебная собака и указала полицейским путь к дому злоумышленников. Мужчина и женщина нигде не работают, ранее не судимы. Установлено, что знакомые проникли в дом, взломав пластиковое окно, находящееся на проветривании. Полицейские изъяли у фигурантов похищенное. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. а ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище».

Так, 25 марта в Чановском районе служебная собака помогла полицейским раскрыть разбой. Балли виртуозно взяла след и, что называется, по горячим следам вывела оперативников на двух подозреваемых в разбое. Два брата 32 и 37 лет с применением насилия похитили пенсию в размере 20 тысяч рублей, а также мобильный телефон, принадлежащие 79-летней местной жительнице. Далеко фигурантом уйти не удалось. Балли по следу вывела сотрудников уголовного розыска к подозреваемым. В окрестностях деревни, подходящие под ориентировку злоумышленники, были задержаны. Ранее мужчины уже были судимы за кражу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой». Одного из фигурантов заключили под стражу, второго передали медицинским работникам. Проводится расследование.

Балли 4,5 года, она всю свою жизнь провела на службе в полиции. Чистокровная немецкая овчарка родилась в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Новосибирской области. Ее родители полицейские собаки - Багира, специализировавшаяся на поиске взрывчатых веществ, сейчас на пенсии, Мажор - участвует в конвоировании злоумышленников. В настоящее время живет и работает с полицейским-кинологом патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Чановскому району сержантом полиции Александром Рябовым. Специализация Балли – это выборка человека по запаху его вещи и поиск человека по следу. У этой немецкой овчарки безупречный нюх, на ее счету уже десятки раскрытых преступлений, в том числе тяжких.

В качестве поощрения за помощь в раскрытии нескольких преступлений полицейские наградили служебную собаку новой игрушкой – мячиком, а также предоставили выходной. Но главная награда для Балли - проводить время с хозяином и быть нужной всегда - и на работе и на отдыхе.