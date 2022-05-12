11 мая в 12.25 в Татарском районе на 978 км трассы «Иртыш» водитель 1957 г.р., управляя КамАЗом, ударился в ГАЗель, которая остановилась перед местом проведения дорожных работ. Далее ГАЗель совершила наезд на дорожного рабочего - мужчину 1989 г.р., который находился на проезжей части. КамАЗ, после столкновения с ГАЗелью, столкнулся с автомобилем Scania, под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП дорожный рабочий получил: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей грудной клетки, тупую травму живота, разрыв внутренних органов, травматический шок.