Народная артистка Татарского района Людмила Ершова стала одной из участниц «Ты супер!60+».

15 мая на НТВ стартует второй сезон международного музыкального проекта «Ты супер! 60+», в котором принимают участие талантливые люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких. В новом сезоне оценивать выступления участников снова будет авторитетное звездное жюри. Судьями проекта станут оперный певец, заслуженный артист России, двукратный обладатель премии «Грэмми» и лауреат премии «Золотая маска» Ильдар Абдразаков, народная артистка России Валерия, поэт, певица и композитор Ирина Дубцова и певец, поэт и музыкант Стас Пьеха.

Людмила Ивановна в данный момент находится в столице на записи первого эфира. Посмотреть его можно будет уже в это воскресенье на телеканале «НТВ». Пожелаем успехов и победы нашей землячке!