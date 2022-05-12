Контрактник из Новосибирской области получил тяжелые ранения на Украине и 8 мая скончался в госпитале Москвы. Об этом сообщили журналисты газеты Усть-Таркского района \"Знамя Труда\" 12 мая.





В четверг в Усть-Таркский район прилетела очередная печальная весточка. В ходе выполнения спецоперации при освобождении Луганской и Донецкой республик погиб наш земляк, двадцатилетний юноша Кирилл Пичкалев.Кирилл 2002 года рождения. С 2016 года по 2020 год проживал вместе с семьей – матерью и сестрами - в Камышево. Оттуда был призван на службу в ряды Российской Армии, после чего принял решение остаться по контракту. В бою при выполнении боевого задания 28 апреля был тяжело ранен, после чего направлен в Московский госпиталь. Ранения были настолько серьезными, что молодой организм не выдержал. Кирилла не стало 8 мая. Похороны военнослужащего состоятся в селе Камышево сразу, как тело бойца доставят из Москвы.