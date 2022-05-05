Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Татарского района. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 1 февраля в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Татарского района поступил телефонный звонок от специалиста отдела опеки и попечительства, о том что местная жительница возможно не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию троих своих несовершеннолетних детей.

В ходе планового профилактического рейда для проверки условия содержания детей, сотрудники органов системы профилактики прибыли к дому, где находилась женщина в гостях у своего знакомого мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор по делам несовершеннолетних стала задавать вопросы относительно места жительства и воспитания детей, на что фигурантка по делу встала с кровати и нанесла ладонью своей руки удар по лицу потерпевшей, отчего последняя испытала физическую боль. Затем обвиняемая взяла рядом стоявший деревянный табурет и начала замахиваться на инспектора, однако через непродолжительное время табурет выхватили у нее из рук.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.