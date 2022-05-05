Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Татарске.

7 мая

10.00 - встреча на перроне станции Татарская у мемориальной доски в честь 112-й стрелковой дивизии и 41-й отдельной стрелковой бригады

12.00 - торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в РДК «Родина»

«Юность» 19.45 - открытие межрайонного турнира по хоккею «Кубок Победы» ЛДС

8 мая

12.00 – велопробег, посвященный 77-й годовщине Победы (РДК «Родина» - мемориальный комплекс)

22.00 – акция «Свеча памяти» (РДК «Родина» - мемориальный комплекс)

9 мая

10.20 – шествие «Бессмертного полка», праздничных колонн, парад техники военных лет по ул. Ленина

11.00 – митинг на мемориальном комплексе

12.30 – концерт, посвященный Дню Победы (городская концертная площадка)

13.00 – праздничная программа в музее им. Николая Савченко в честь Дня Победы. Гостей музея ждет концерт, экскурсии, а также солдатская каша и чай из полевой кухни

15.00 – презентация книги «Дети войны» (центральная библиотека)

20.00 – вечерняя праздничная программа (городская концертная площадка)

23.00 – фейерверк