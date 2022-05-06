Уважаемые жители города Татарска!

В этом году рано установилась сухая погода. За последние три недели в Новосибирской области произошло более 3 тыс. пожаров. Более половины из них изначально классифицировались как ландшафтные, затем перешедшие на жилые и хозяйственные постройки. Более 70 человек погибли при пожарах с начала года.

Участились случаи возгораний сухой растительности на территории Татарска. Зачастую это поджоги с целью удаления сухой травы для роста зеленой поросли. Как пример, можно привести недавний пожар в южной части города. Выгорело около 10 гектаров луговой растительности и камыша. Огонь подошел вплотную к жилым домам. Только благодаря совместным усилиям пожарных, муниципальных организаций, помощи активных жителей близлежащих домов, пожар удалось остановить буквально у заборов и ворот усадеб, жилые и хозяйственные постройки не пострадали. Были и равнодушно взиравшие на происходящее, отпускавшие критические замечания, не взявшие в руки обыкновенной косы, ведра и лопаты, не предложившие свою помощь.

А ведь только совместными усилиями, общим пониманием опасности стихии огня можно обезопасить от ландшафтных пожаров как населенные пункты в целом, так и наши подворья. Нужно только вовремя и надлежащим образом убирать территорию своего домовладения (участка) и прилегающую к нему территорию, избавляясь от горючих остатков и сухой растительности, вовремя производить окашивание и уборку травы не менее, чем в 10 м. от границ участков, домовладений.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п.37 ст. 1) прилегающая территория – это территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, земельному участку. Границы прилегающей территории, в целях ее благоустройства, определяются в соответствии с порядком, установленным Законом Новосибирской области «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства». Расстояние от внутренней до внешней части границы прилегающей территории - 10 м. В то же время Гражданский кодекс гласит, что лица, ответственные за эксплуатацию зданий обязаны принимать непосредственное участие, в том числе и финансовое, в содержании прилегающих территорий в надлежащем порядке. Закон «О местном самоуправлении» также вменяет в обязанность собственникам земельных участков и зданий содержать прилегающие территории в порядке в том числе, в виде финансирования такого порядка.

Законы и акты определяют ряд минимальных обязанностей по содержанию территории за забором частного дома в чистоте и порядке, в том числе: косить газоны и иную травянистую растительность, содержать уличное коммунально-бытовое оборудование (мусорные баки, канализационные и водопроводные люки, септики), убирать с территории за забором мусор, проводить уборку снега, не допускать длительного хранения топлива, стройматериалов, удобрений на прилегающей территории. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков должны обеспечивать соблюдение Правил, выполнение перечня мероприятий по благоустройству на прилегающих территориях.

Постановлением главы города Татарска от 15. 04. 2022 г. № 93 « О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Татарска в пожароопасный сезон 2022 года», на основании Постановления Губернатора Новосибирской области от 15.04.2022г. №169-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области»,- с 15.04.2022 г. установлен особый противопожарный режим.

В течение этого времени запрещается сжигание стерни, мякины, различных пожнивных остатков, а также разведение костров на полях и под кронами деревьев, на частных придомовых территориях, дачных участках в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.

Согласно действующему законодательству за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Минимальный штраф физическим лицам до 2 до 3 тыс. руб., а организациям до 200 тыс. рублей (ст. 20.4 КоАП). При этом уплата штрафа не освобождает от обязанности уборки прилегающей территории. Во время особого противопожарного режима размеры штрафов могут быть увеличены до 4 тыс. руб. и 400 тыс. руб. соответственно.

Итак, владение землей и недвижимостью – это не только права, но и обязанности, причем круг этих обязанностей может быть гораздо шире, чем мы себе его представляем. Но не стоит ругать законодательство. Мы должны осознанно подходить к собственному и общественному имуществу, ведь намного приятней видеть вокруг чистые, ухоженные участки и улицы, и понимать, что каждый из нас вносит свой собственный вклад в этот порядок и собственную безопасность. Уважаемые владельцы участков земли и недвижимости, очистите пожалуйста прилегающую территорию от горючих остатков и сухой растительности. Лучше не ждать предписаний, а делать все вовремя, неукоснительно выполняя требования Правил противопожарного режима.

Администрация города Татарска