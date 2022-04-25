Министерство сельского хозяйства Новосибирской области с 25 апреля 2022 года начинает прием документов на гранты для фермеров и кооперативов. Общая сумма средств, предусмотренная в 2022 году на эти цели, составит 204 миллиона рублей.



Конкурсный отбор на право получения грантов в форме субсидии проводится по следующим направлениям:

• «Агростартап»: грант на реализацию проекта создания и развития КФХ (размер гранта: до 6 млн рублей);

• грант на развитие семейной фермы (до 30 млн рублей);

• грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (до 58 млн рублей).



Документы принимаются с 25 апреля по 16 мая 2022 года, включая выходные дни. Для приема заявок и документов на первом этаже здания Правительства Новосибирской области (г. Новосибирск, Красный проспект, 18, главный вход) будет установлен специальный короб с пометкой «Минсельхоз НСО, гранты 2022». Часы приема документов: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные - с 10.00 до 15.00. Документы должны быть сброшюрованы в папку, пронумерованы, копии документов заверены подписью председателя/руководителя и печатью (при наличии). Кроме того, заявителю в обязательном порядке необходимо заполнить журнал регистрации заявок согласно форме, приложенной в коробе.



Перечни документов, предоставляемых вместе с заявкой на участие в конкурсном отборе, а также требования к заявителям размещены на сайте Минсельхоза Новосибирской области в разделе «Поддержка фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов».



Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».



Всю необходимую информацию можно узнать в управлении сельского хозяйства Администрации Татарского района, т. 21-400