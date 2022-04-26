20 апреля Татарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Р. и С., обвиняемых в оскорблении и применении насилия к представителю власти. 27 декабря 2021 г. около 20 часов, находясь на перроне вокзала станции «Татарская» в состоянии опьянения, выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. Подошедший к ним полицейский линейного отдела представился и потребовал прекратить совершать противоправные действия и проследовать в кабинет досмотра для составления протоколов. Р. и С. стали выражаться грубой нецензурной бранью оскорбительного содержания в адрес полицейского. Находясь в служебном кабинете досмотра в здании вокзала С., стоя за спиной полицейского, схватил и удерживал своими руками обе руки последнего в области запястий, а Р. умышленно нанес не менее трёх ударов кулаком правой руки в область головы и лица слева полицейскому. В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном. Судом им было назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. каждому. Приговор не вступил в законную силу.