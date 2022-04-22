19 апреля в дневное время жители с. Отреченское обнаружили, что из ограды дома, расположенной по ул. Центральная идет дым. Прибывшие на место пожара соседи и жители села обнаружили горящие нательные вещи и в доме мужчину с термическими ожогами, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и доставили пострадавшего в Чановскую ЦРБ. Пожар был ликвидирован населением. В результате пожара огнем повреждены нательные вещи и травмирован мужчина 1957 г.р. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении травмированным. На территории Чановского района подобный случай неосторожного обращения с огнем при курении и получения ожогов произошел в апреле 2021 г.

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования людей отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:

Помните, что нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут вызвать пожар.