Студенты и преподаватели колледжей Новосибирской области приняли участие в акции «Посылка солдату» в поддержку воинов-сибиряков на Донбассе.

В посылках - вещи первой необходимости, как средства личной гигиены, медикаменты, питьевая вода, продукты питания, а также кондитерские и швейные изделия, изготовленные руками студентов, а также письма.

Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, инициатива студентов и преподавателей колледжей региона направлена на поднятие боевого духа участников спецоперации, военнослужащих 41-й общевойсковой Краснознамённой армии.

Центр по формированию посылок для военнослужащих был организован в Новосибирске на базе Сибирский геофизический колледжа, в период с 11 по 21 апреля силами сотрудников и обучающихся профессиональных образовательных учреждений собрано более 500 посылок.

Всего в акции «Посылка солдату» приняли участие около 30 профессиональных образовательных учреждений, в том числе Татарский политехнический колледж.

Студенты, педагогические работники и родители при поддержки администрации Татарского района и учредителя ООО «Татарсктеплосбыт» Евгения Александровича Зимина собрали и 19 апреля отправили посылки российским бойцам.