В начале марта, на протяжении трех дней, в Татарске на территории центральной районной больницы имени 70-летия Новосибирской области прошло пожарно-тактическое занятие, в котором принял участие весь личный состав 69-й пожарно-спасательной части, заступающий на боевое дежурство.

По легенде, в результате короткого замыкания в помещении на первом этаже медицинского учреждения произошло возгорание, пожар распространился на площади более 50 кв. м. Внутри здания могли находиться люди.

В рамках занятий отрабатывались действия пожарных по наихудшему сценарию развития оперативной обстановки: по прибытии огнеборцев в здании наблюдалось плотное задымление, высокая температура горения, существовала угроза распространения пламени на смежные помещения.

Пожарные развернули оперативный штаб. Для обнаружения внутри условно наполненных дымом помещений возможных пострадавших задействовалось звенья газодымозащитной службы с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«Такие занятия с личным составом, заступающим на боевое дежурство, проводятся для отработки и совершенствования навыков, необходимых при ликвидации пожаров.

Эти навыки и умения могут понадобиться огнеборцам в случае возникновения реального пожара», - рассказал начальник 69-й пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда Сергей Таловский.

В течение года на всей территории Новосибирской области на различных объектах (культуры, образования, здравоохранения, с массовым пребыванием людей и других) проводятся плановые учения и тренировки, помогающие наглядно оценить готовность личного состава к выполнению боевых задач по обеспечению безопасности граждан.