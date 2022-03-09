В Татарске прошла акция «С праздником, автоледи!» Ее организовали сотрудники Татарской Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов дорожного движения «Юные пешеходы» школы-интерната.

В рамках акции инспекторы ДПС и ЮИДовцы вручали женщинам-водителям цветы из воздушных шаров, поздравительные открытки и сувениры, подготовленные юными инспекторами, с пожеланиями безопасных дорог и хорошего весеннего настроения.

Эта позитивная акция подарила улыбки и прекрасное настроение женщинам, которые получив поздравления, благодарили организаторов за проявленное внимание и заботу об их безопасности.