28 февраля Татарским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля в отношении А.А. Струева.

Органами предварительного следствия Струев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. в убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Как установлено Татарским межрайонным СО СУ СК РФ по Новосибирской области, 25 февраля находясь дома в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, Струев в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений умышленно нанес Л., заведомо для него находящейся в состоянии беременности, клинком ножа не менее одного удара в грудную клетку, не менее одного удара в правое бедро, не менее одного удара в переднюю брюшную полость, причинив тем самым потерпевшей телесные повреждения, в том числе, травму подвздошной артерии, от которых последняя скончалась на месте происшествия.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни.

Ранее и обвиняемый, и потерпевшая были неоднократно судимы.

Постановление суда не вступило в законную силу.