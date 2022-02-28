В Татарском районе утром 27 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по региону.Как установили правоохранители, примерно в 7:15 33-летний мужчина за рулём машины Volkswagen Passat ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска, когда на 948-ом километре дороги Р-254 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением водителя 1969 года рождения.Водитель Volkswagen Passat от полученных в аварии травм скончался. Стражи правопорядка продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.