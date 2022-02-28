25 февраля в Отделение полиции «Усть-Таркское» поступило заявление от жительницы дома по улице Ленина, которая сообщила, что обнаружила по месту жительства пропажу продуктов. Общая сумма ущерба составила более 1 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую — 37-летнюю жительницу села Усть-Тарка. Выяснилось, что злоумышленница проникла в дом через незапертую дверь веранды. Полицейские изъяли у задержанной часть похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование