Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 50-летнего мужчины, по факту совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По версии следствия, 25 февраля в вечернее время компания местных жителей распивала спиртные напитки в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Татарске Новосибирской области. Между двумя сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, очевидцы происшествия сообщили о случившемся в правоохранительные органы. На месте сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» был задержан нигде не работающий 50-летний сожитель потерпевшей. Гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, хранение наркотиков и угрозу убийством. Мужчина был доставлен в территориальный следственный орган. Следователем проведен комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены необходимые экспертизы. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.