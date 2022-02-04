Авторский мультфильм Пока спит Дед Мороз студии семейной мультипликации Рыба-Кит РДК Родина г. Татарска стал лауреатом конкурса Утренняя зарядка и вошел в программу XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.





Это фестиваль является смотром всех видов анимации, произведенных в России или гражданами России и Беларуси, работающими в других странах. На фестиваль участники представляют не только профессиональные анимационные работы, но и детские авторские фильмы. Для этого в программе фестиваля существует отдельный конкурс Утренняя зарядка.

В этом году на него поступило рекордное количество заявок - 384 заявки от 128 студий из 39 регионов. Решением жюри, в состав которого вошли известные режиссёры-мультипликаторы: Наталья Березовая, Иван Максимов, Игорь Хилов, Оксана Черкасова, Варвара Яковлева, было отобрано 47 фильмов. Именно они вошли в программу, которая будет показана в Суздале с 16 по 21 марта.

В этом году конкурс проходит при поддержке Фонда Президентских грантов. Благодаря этому руководитель студии семейной мультипликации Рыба-кит Татьяна Михайлова получила уникальную возможность принять очное участие в фестивале в г. Суздале для представления работ своих студийцев.

Авторами мультфильма-победителя являются братья Грачевы - Семён (6 лет) и Илья (9 лет). В своём мультфильме дети попытались ответить на вопрос: кто же раздаёт подарки, когда Дед Мороз спит? Созданные ребятами герои предновогоднего сюжета раскрывают нам эту тайну. Мультфильм понравился зрителям своей непосредственностью, наивностью, интересным сюжетом.

Работа юных мультипликаторов уже была отмечена высокими наградами. Так, в прошлом году ребята получили гран-при в Якутске на VIII Открытом фестивале детской мультипликации Чудеса кино, в Ульяновске - Диплом За наивность в творчестве Всероссийского конкурса детской анимации МультДебют-2021, Диплом за 1-е место в открытом областном фестивале-конкурсе детско-юношеского видеотворчества и мультипликации Распахни глаза, а также приняли участие в онлайн-фестивале уличных мультфильмов.