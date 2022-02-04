В Татарске, с целью привлечения внимания водителей к проблеме нарушения правил проезда железнодорожных переездов, прошла акция Тормози, водитель! Стой! Переезд перед тобой!





Железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков пути, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Как показывает статистика, главными причинами дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах являются игнорирование запрещающих сигналов светофора и требований дорожных знаков. Железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков пути, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Как показывает статистика, главными причинами дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах являются игнорирование запрещающих сигналов светофора и требований дорожных знаков.



В рамках акции под названием Тормози, водитель! Стой! Переезд перед тобой!, сотрудники Татарской Госавтоинспекции совместно с представителями железной дороги и отрядом юных инспекторов движения Юные пешеходы с красочными плакатами вышли на центральный переезд города Татарска. В ходе мероприятия организаторами были проведены беседы с водителями, а также вручены тематические памятки.

В рамках акции под названием Тормози, водитель! Стой! Переезд перед тобой!, сотрудники Татарской Госавтоинспекции совместно с представителями железной дороги и отрядом юных инспекторов движения Юные пешеходы с красочными плакатами вышли на центральный переезд города Татарска. В ходе мероприятия организаторами были проведены беседы с водителями, а также вручены тематические памятки.





Госавтоинспекция напоминает гражданам, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, убедиться в отсутствии приближающегося поезда.