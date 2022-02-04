В 2021 г. в Татарском районе было зарегистрировано 549 преступлений (2020 г. - 612), что ниже уровня прошлого года на 10 %. Количество лиц, выявленных за совершение преступлений, составило 392. Нераскрытыми остаются 80 преступлений. Процент раскрываемости составил 86%, рост по сравнению с 2020 г. на 1%. Число тяжких и особо тяжких преступлений (104 преступления) по сравнению с 2020 г. уменьшилось на 16%. Зарегистрировано 92 тяжких преступления - на 17% меньше, чем в 2020 г. Раскрываемость тяжких преступлений составила 79%, нераскрытыми остается 17 преступлений. Из 12 особо тяжких преступлений, пять не раскрыты. Раскрываемость особо тяжких преступлений составила 72%. В результате проведенных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в анализируемом периоде выявлено 25 преступлений экономической направленности. Зарегистрировано 240 краж чужого имущества (2020 г. - 311), девять грабежей, шесть угонов. Не раскрыто 38 краж, три грабежа и один угон. В 2021 г. 224 преступления совершено ранее судимыми лицами, а также зарегистрировано 176 рецидивных преступлений (2020 г.- 142), рост на 19%. В 2021 г. 140 лиц совершили 158 преступлений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убийств за год в районе не зарегистрировано (в 2020 г. – три убийства), умышленных фактов причинения тяжкого вреда здоровью зафиксировано семь. Наркопреступлений зарегистрировано 49, их количество по сравнению с 2020 г. увеличилось незначительно.

По информации Татарской межрайонной прокуратуры