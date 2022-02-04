В Татарском районе на 3 февраля было больных коронавирусом 134 человека. За сутки выявлено 34 больных. Выздоровело с начала пандемии 3 тыс. 878 человек. По Новосибирской области прирост больных составил 1 тыс. 347 за сутки. В том числе заболело 307 детей. 379 за сутки выздоровело. Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте от 49 до 88 лет и женщины в возрасте от 59 до 100 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 тыс. 673 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 тыс. 937 пациентов, в том числе 200 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека. На ИВЛ – 34 пациента.