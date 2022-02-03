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Стоимость билета на первый спектакль - 300 руб., на второй - 1000 руб.
Ознакомиться с анонсами спектаклей и купить билеты можно на сайте Глобуса http://globus-nsk.ru/afisha/ 
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