Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю села Блюдчанское Чановского района Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия и суда, ранее в 2013 году фигурант по делу был осужден за имущественные преступления, совершенные в отношении 67-летнего мужчины и 69-летней женщины, которые являлись супругами. Освободившись из мест лишения свободы, злоумышленник решил отомстить пенсионерам за то, что ранее они дали изобличающие его показания сотрудникам правоохранительных органов. Ночью 11 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим, разбудил их и начал конфликт. В ходе выяснения отношений подсудимый нанес хозяину дома не менее 4 ножевых ранений, а его супруге – несколько ударов табуретом по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

После этого, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник накрыл потерпевших разными вещами, которые поджог и ушел. В результате проведения следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии особого режима.