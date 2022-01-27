«Сегодня уже отдельные классы и школы из-за заболеваемости ковид и ОРВИ ушли на карантин. Для сдерживания распространения инфекции оперативный штаб готовит решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника. Форму коллеги из министерства образования области и оперативного штаба дорабатывают, карантин будет дифференцированный», — заявил Губернатор.

Предварительно: для младших школьников будут выбраны двухнедельные каникулы, ученики среднего и старшего звена будут переведены на дистанционное образование продолжительностью одна-две недели. Особый подход к выпускным 11-м классам. Они будут обучаться очно, но при прохождении тестирования на COVID-19. В случае выявления очагов заболевания на карантин будут закрывать отдельные классы. Аналогичный подход и к малокомплектным сельским школам – переход на заочное обучение в случае выявления очагов.

«Детали будут доработаны в течение сегодняшнего дня и озвучены сегодня вечером или завтра утром. Но уже официально могу анонсировать: решение о введении всеобщего школьного карантина на территории Новосибирской области принципиально принято», — подчеркнул глава региона.

Принятие дополнительных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, было продиктовано рядом особенностей пятой – как ее уже называют «омикронной» — волны пандемии.

«По всем сигналам: и объективной статистики, и загрузки здравоохранения можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала, в том числе и в Новосибирской области.

Ее особенности: несмотря на небольшие объемы секвенирования проб можно говорить, что новый штамм омикрон распространяется по территории сибирских регионов, в том числе Новосибирской области. Это видно по клинической картине. При этом штамм «дельта» также присутствует.

Подтверждается и первое предположение инфекционистов, медиков, учёных о том, что новый штамм захватывает все новые категории населения, в частности, более активно заражает детей. И последняя особенность пятой волны: если предыдущие волны шли с запада на восток с отставанием в две недели от европейской части, то пятая волна движется быстрее, сигналы прироста видим уже сейчас, практически синхронно с темпами прироста в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах в центральной части России.

В связи с тем, что пятая волна развивается, в связи с ее особенностями и подготовлены дополнительные меры, в том числе ограничительные, чтобы сдержать темпы распространения», — отметил Андрей Травников.

Губернатор также сообщил журналистам, что Новосибирская область готова к пятой волне. Сегодня клиническое звено здравоохранения работает без перегрузок, больничные койки, перепрофилированные под лечение коронавируса, которые оставались с конца четвертой волны пандемии, не заполнены. Но в случае необходимости регион готов перепрофилировать дополнительно койки в течение трех-десяти дней, в том числе, в детских стационарах.

«С учетом рекомендаций Президента Владимира Путина, будем делать это по мере необходимости, поэтапно, не допуская ущерба экстренной и плановой медицинской помощи», — уточнил глава области.

Новосибирская область обеспечена лекарствами. Их приобрели за счет средств резервного фонда Правительства региона, но 26 января было озвучено решение Правительства РФ о выделении нашей области очередного транша в размере 100 млн рублей на приобретение необходимых лекарственных средств. Нет проблем и с обеспечением учреждений здравоохранения кислородом: ремонтные работы у производителя кислорода были проведены летом прошлого года, сегодня завод надежно работает; также в течение лета и осени была проведена допработа по установке газификаторов как минимум в семи больницах Новосибирской области.

Готов регион и к усилению колл-центров и первичного звена студентами Новосибирского медицинского колледжа и двух университетов, принципиальные договорённости достигнуты, план мобилизации подготовлен.

«Будем надеяться, что несмотря на все предпосылки значительного прироста заболеваемости на фоне того, что заболевание, вызванное штаммом «омикрон», проходит легко, особенно у тех, кто вакцинировался, мы пятую волну переживём без серьезных последствий», — сказал Андрей Травников. Он напомнил, что вакцинация в регионе продолжается, более того, после Нового года увеличилось количество желающих как пройти вакцинацию впервые, так и ревакцинироваться. Большинство жителей осознали: хоть вакцинация не дает стопроцентной защиты от заражения, но обеспечивает легкое и иногда практически незаметное прохождение болезни.