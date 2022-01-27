Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проведен анализ данных, полученных от ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая больница №34», ГБУЗ Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 1», ЦРБ районов области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» об отравлениях граждан спиртосодержащей продукцией в Новосибирской области за 2021 год.

В 2021 году в Новосибирской области было зарегистрировано 1327 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. За последние два года количество таких случаев снизилось на 26,7% .

В структуре всех отравлений спиртосодержащей продукцией значительную часть составляют отравления этиловым спиртом – 94,2%, на втором месте - отравления спиртом неуточненным – 3,4% и на третьем – отравления метанолом – 1,73%.

Показатель летальности от острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 11,06 на 100 тыс. населения (308 случаев).

В структуре всех летальных отравлений наибольшую часть составляют отравления этиловым спиртом – 92,86%, на втором месте отравления метанолом – 6,82%, на третьем месте – спирт неуточненный – 0,3%.